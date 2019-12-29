"لا مفقودين".. توقف عمليات البحث بعد انهيار جليدي في إيطاليا

روما- (د ب أ):

توقفت عمليات البحث في منطقة "ساوث تيرول" في إيطاليا، الأحد، بعد أن قررت خدمة الإنقاذ الجبلية أنه ليس هناك أي شخص مفقود، في أعقاب انهيار جليدي أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وكان الانهيار الجليدي الذي حدث أمس السبت جرف زلاقة تزلج، مما أسفر عن وفاة امرأة وطفلين (7 سنوات)، جميعهم من ألمانيا.

وتم تحرير شخصين هما رجل ألماني وابنه (11 عاما) من وسط الثلوج ونقلهما إلى مستشفى محلي وقد تعرضا لإصابات متوسطة.

وسيحاول المحققون الآن إيجاد السبب وراء حدوث الانهيار الجليدي.