في "مؤشر على تحسن العلاقات".. باكستان تستأنف خدماتها القنصلية بكابول

إسلام آباد- (د ب أ):

استأنفت السفارة الباكستانية في كابول، الأحد، خدماتها القنصلية بشكل كامل، بعد تعليقها في نوفمبر الماضي، بسبب مضايقة مزعومة لدبلوماسيها.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي، الأحد: "سفارتنا في كابول استأنفت خدماتها القنصلية بداية من اليوم". وكانت السفارة أعلنت ذلك في تغريدة لها عبر تويتر أمس السبت.

ويزور عدد كبير من الأفغان باكستان يوميا للعمل والتعليم والعلاج الطبي ولقاء أفراد أسرهم.

وتستضيف باكستان أكثر من مليوني لاجئي أفغاني.

ويتلقى القسم القنصلي، في المتوسط حوالي ألفي طلب على أساس يومي، طبقا لوزارة الخارجية.

وكانت مشاحنة دبلوماسية نشبت أوائل هذا العام قد سببت خلافا بين الدولتين.

وأغلقت كابول قنصليتها في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، احتجاجًا إزالة علمها الوطني من أحد الممتلكات المتنازع عليها في المدينة.

والجمعة، أعادت أفغانستان فتح قنصليتها بعد محادثات لتسوية النزاع. ويُنظر إلى الخطوة الرامية لاستئناف العمليات بشكل كامل في السفارة الباكستانية في كابول على أنها "مؤشر آخر لتحسن العلاقات".

وتعهدت باكستان في وقت سابق هذا الشهر بدعم محاولة أمريكية جديدة لبدء المحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.