اليمن: 6 قتلى في هجوم صاروخي على حفل تخريج عسكريين بالضالع

صنعاء- (د ب أ):

أفاد مسؤول أمني يمني بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، الأحد، في هجوم صاروخي لجماعة أنصار الله الحوثية استهدف عرضا عسكريا لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقال النقيب ماجد الشعيبي، رئيس المركز الإعلامي لجبهة محافظة الضالع، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن صاروخا حوثيا انفجر في ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في مدينة الضالع".

وأضاف الشعيبي أن "الانفجار أدى إلى سقوط ستة قتلى وجرح 10 آخرين في إحصائية غير نهائية".

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم تتبن جماعة الحوثي العملية حتى الآن.

وسبق أن نفذت جماعة الحوثي سلسلة عمليات بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على عروض عسكرية للجيش اليمني في عدة مناطق، خلفت عشرات القتلى والجرجى بينهم ضباط كبار.

وكانت قوات الحزام الأمني في الضالع ، المدعومة من الإمارات، أكدت عبر حسابها عبر تويتر الهجوم، وقالت إن " تفجيرا إرهابيا في ملعب الصمود بالضالع استهدف حفل تخريج دفعة عسكرية"، من دون ذكر المزيد من المعلومات.

وكانت قوات الحزام الأمني أعلنت مساء أمس السبت إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.

وتخضع أجزاء من محافظة الضالع لسيطرة قوات الحزام الأمني، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء أخرى في المحافظة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.