العثور على 5 جثث على متن قارب صيد في جزيرة يابانية

سادو آيلاند/ نيجاتا(اليابان)- (د ب أ):

عُثر على العديد من الجثث والأشلاء البشرية على متن قارب صيد خشبي، ربما يكون كوريا شماليا، جرفته أمواج البحر في جزيرة بمقاطعة نيجاتا.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مسؤولي خفر السواحل اليابانيين قولهم، الأحد، إن الأشلاء البشرية يبدو أنها لخمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة رجال، لم تُعرف أعمارهم.

وعثر رجل شرطة يقوم بدورية في جزيرة "سادو آيلاند" على القارب يوم الجمعة على الشاطئ. وتم العثور على حروف أبجدية كورية في مقدمة القارب.

وبسبب الرياح الموسمية الشمالية الغربية، تنجرف عشرات القوارب الخشبية،التي يعتقد أنها من كوريا الشمالية في فصل الشتاء، عبر بحر اليابان، إلى الشواطئ اليابانية.

وفي كثير من الحالات، يتم العثور على هياكل بشرية على متن القوارب.