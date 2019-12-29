نيويورك تايمز: عملية طعن بمنزل حاخام يهودي بنيويورك تتسبب في إصابة عدد من الأشخاص

نيويورك (د ب أ)

تعرض عدد من الأشخاص للطعن في هجوم على منزل حاخام يهودي خلال احتفال "حانوكا" - عيد الأنوار- في بلدة بولاية نيويورك الأمريكية مساء السبت، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة "سي بي إس" و صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكيتين أن رجلا دخل المنزل في بلدة مونسي وقام بطعن العديد من الأشخاص بمنجل.

وتقع قرية مونسي في منطقة تتبع حركة الحاسيديم اليهودية في مقاطعة روكلاند على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة نيويورك.

وفر المهاجم المشتبه به في سيارة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.

وقال فرع مكافحة الإرهاب التابع لشرطة نيويورك عبر صفحته على تويتر إنه يراقب التقارير عن كثب.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها "منزعجة جدا" من الوضع، مضيفة "ليس هناك أي تسامح مع أي نوع من أعمال الكراهية وسنواصل مراقبة هذا الوضع المروع".

وقالت شرطة كلاركستاون إنهم وصلوا إلى مكان الحادث للمساعدة فيما وصفوه "بالجريمة المروعة".