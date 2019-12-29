رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوخ تحطم الرقم القياسي لبقاء امرأة في الفضاء

نيويورك (د ب أ)

نجحت رائدة الفضاء الأمريكية كريسينا كوخ فى تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة تمضيها امرأة في الفضاء الخارجي.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم السبت إن كوخ التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في 15 آذار/ مارس الماضي أمضت حتى الآن 289 يوما في الفضاء.

وبهذا تخطت كوخ الرقم القياسي المسجل حتى الآن الذي سجلته رائدة الفضاء السابقة بيجي واتسون التي قضت 288 يوما متواصلة في الفضاء.

ومن المقرر أن تعود كوخ إلى الأرض في شباط / فبراير المقبل – وعندها تكون قضت 328 يوما في الفضاء.

ويظل رائد الفضاء الخارجي سكوت كيلي صاحب أطول فترة قضاها رائد فضاء مرة واحدة في الفضاء الخارجي بلغت 340 يوما.