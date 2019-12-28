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مقتل 5 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة خفيفة في الولايات المتحدة

11:14 م السبت 28 ديسمبر 2019
مقتل 5 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة خفيفة في الولايات المتحدة

تحطم طائرة خفيفة - أرشيفية

نيويورك - (د ب أ)

ذكرت قوات الإنقاذ في ولاية إنديانا الأمريكية، أن ما لا يقل عن خمسة أفراد لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة خفيفة بالولاية.

وقال رئيس قوات الإطفاء روبرت بينوا اليوم السبت أمام الصحفيين إن شخصا نجا من الحادث ويتم علاجه داخل المستشفى.

وأضاف بينوا أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها داخل مدينة لافاييت لأسباب غير معلومة.

وواصل بينوا القول بأن ثلاثة أشخاص جرحوا أيضا عقب الحادث ويعالجون طبيا.

وقالت محطة "كي إل إف واي" التلفزيونية المحلية إن الطائرة وهي من طراز تيربوبروب أقلعت صباح اليوم السبت من مطار أطلنطا في ولاية جورجيا.

وذكر بينوا أن السلطات المختصة تجري تحقيقات عن سبب الحادث.

وأعرب حاكم ولاية إنديانا جون بيل إدواردز عبر موقع تويتر عن تعازيه لذوي الضحايا.

الولايات المتحدة ولاية إنديانا قوات الإنقاذ

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