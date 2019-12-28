مجلس الوزراء السوداني يرجئ تخفيض دعم الوقود

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، إرجاء الرفع التدريجي لدعم الوقود، في ميزانية عام 2020.

وقال وزير الصناعة - في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم قوى (إعلان الحرية والتغيير) إبراهيم الشيخ - إن مجلس الوزراء قرر إرجاء تقليص دعم الوقود، لمزيد من الحوار حول هذا القرار.

وكان مجلس الوزراء أقر - أمس - الميزانية متضمنة الرفع التدريجي لدعم الوقود، وعقد اليوم اجتماعا مع قوى (إعلان الحرية والتغيير)، الحاضنة السياسية للحكومة، التي رفضت القرار، وفي اعتقاله أعلنت الحكومة إرجاء القرار.

وأضاف الوزير أن الموازنة ستعرض على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، من أجل مناقشتها وإقرارها بشكل نهائي، موضحا أن مؤتمرا اقتصاديا سيعقد قبل نهاية مارس القادم، لمناقشة أعمق للأوضاع الاقتصادية، محملا النظام السابق مسئولية الأزمات الاقتصادية في السودان.

وأشار إلى أن موازنة 2020 تمثل تجسيدا لشعارات الثورة "حرية، سلام، وعدالة"، لافتا إلى أنها تتضمن زيادة في الموارد، منوها باعتمادها زيادة في الرواتب، إضافة إلى برنامج للحماية الاجتماعية، فضلا عن استعادة الأموال المنهوبة، ومضاعفة الصرف الفعلي على قطاعي التعليم والصحة مقارنة بـ 2019، والالتزام بمجانية التعليم الأساسي.

من جانبه، قال الشيخ إنه تم اتفاق كامل بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير على بنود الموازنة، لافتا إلى أنها تلبي طموحات وأحلام المواطن السوداني.