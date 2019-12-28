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رئيس زامبيا يطلب من كبار الموظفين خفض البدلات والمزايا المالية لرواتبهم

10:25 م السبت 28 ديسمبر 2019
رئيس زامبيا يطلب من كبار الموظفين خفض البدلات والمزايا المالية لرواتبهم

الرئيس الزامبي إدجار لونجو

لوساكا - (د ب أ)

طلب رئيس زامبيا، إدجار لونجو، من كبار الموظفين المدنيين ورؤساء الهيئات شبه الحكومية، من الذين لديهم الاستعداد لتقبل خفض البدلات والمزايا المالية لأجورهم، أن يفعلوا ذلك بشكل طوعي.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الإعلام تشاندا كاسولو أن مبادرة البدلات والمزايا المالية للأجور تهدف إلى حماية الفقراء من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، وهي خطوة طوعية لأن عقود الموظفين المدنيين لا تسمح بتعديلها.

وكان لونجو نفسه قد أعلن خفض أجره بنسبة 20% أمس الجمعة.

إدجار لونجو لوساكا أسعار الوقود زامبيا

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