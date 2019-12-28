أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبلاتينيوم سد النهضة الزمالك وزيسكو الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

خادم الحرمين يعزي رئيس كازاخستان في ضحايا حادث الطائرة

07:36 م السبت 28 ديسمبر 2019
خادم الحرمين يعزي رئيس كازاخستان في ضحايا حادث الطائرة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - أ ش أ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة، لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية .

وقال خادم الحرمين - وفقا لوكالة انباء السعودية /واس/ - "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

واضاف "وإننا إذ نبعث لفخامتكم وأسر المتوفين وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى - سبحانه وتعالى - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

هذا المحتوى من

سلمان بن عبدالعزيز الرياض طائرة كازاخستان قاسم جومارت توكاييف

الخبر التالى:

بولندا تستدعي السفير الروسي بعد تصريحات بوتين عن الحرب العالمية الثانية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان