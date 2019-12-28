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صحيفة عبرية: إسرائيل قررت تجاهل طلب فلسطين بإجراء انتخابات في القدس

06:48 م السبت 28 ديسمبر 2019
صحيفة عبرية: إسرائيل قررت تجاهل طلب فلسطين بإجراء انتخابات في القدس

علم إسرائيل

وكالات

ذكرت صحيفة "يدعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن تل أبيب، قررت تجاهل طلب السلطة الفلسطينية السماح بعقد الانتخابات التشريعية في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الصحيفة العبرية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وصفتها بالمطلعة، أن قرارًا اتخذ بشأن الانتخابات الفلسطينية، وهو عدم الرد على طلب السلطة بهذا الخصوص.

وكانت السلطة الفلسطينية، توجهت بطلب إلى إسرائيل، قبل أسابيع للسماح بعقد الانتخابات في شرقي القدس المحتلة، وقدّم وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ الطلب.

إسرائيل فلسطين القدس تل أبيب
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