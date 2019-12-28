المرصد: طائرة مجهولة تستهدف سجنًا لفصيل عسكري موالي لتركيا في حلب

وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن طائرات مجهولة استهدفت سجناً لفصيل عسكري موالٍ لتركيا شمال حلب.

وأعلن المرصد، استهداف سجن "المعصرة" قرب مدينة إعزاز شمال شرق حلب، وتعرضه لدمار كبير وانهيار البناء الذي يتواجد ضمنه السجن بشكل كامل، دون أي معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

ورجح المرصد السوري، أن تكون الطائرة المسيرة تابعة للتحالف الدولي.

وبحسب المرصد، فإن السجن يضم معتقلين من تنظيم داعش الإرهابي، ويُعد أكثر السجون دوية في سوريا، حيث يتم تعذيب المساجين داخله بوحشية.