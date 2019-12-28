أنقرة: هناك من يريد تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى

أنقرة - (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، إن هناك جهات تريد تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وأضاف أوغلو: "هناك من يريد أن يحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى، ولو تحقق هذا سيأتي الدور على الدول الأخرى بالمنطقة".

وفي سياق متصل، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، قد تتم مناقشتها في البرلمان، يوم الخميس 2 يناير 2020.

ويأتي ذلك في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

وفي شأن آخر، قال أوغلو إن منظمة التعاون الإسلامي لا تمتلك القوة الكافية لحل الصراعات المتواصلة في العالم الإسلامي، وخاصة وسط انعدام الوحدة بين البلدان الإسلامية.

وفي تعليقه على هجوم مقديشو الإرهابي الذي وقع في وقت سابق اليوم، أردف أوغلو بالقول: "ندين كافة أشكال الإرهاب وسنواصل مكافحته".