البرلمان الأوروبي: ندعم قبرص واليونان في مواجهة الإجراءات التركية بالمتوسط

وكالات

عبّر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في مقابلة مع صحيفة "تا نيا" اليونانية، اليوم السبت، عن دعم اليونان وقبرص في مواجهة الإجراءات التركية الأخيرة.

وعلق ساسولي على مذكرتي التفاهم "أردوغان - السراج" قائلاً: "إن هذا تطور مثير للقلق، ومذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا ليس لها أساس قانوني، كما هو مذكور في الاستنتاجات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، مؤكدًا إنه ينتهك الحقوق السيادية لدول أخرى مثل اليونان وقبرص، اللتان لديهما دعمنا وتضامننا الصريح ونواصل مراقبة الوضع في المتوسط.

وأدان ساوسولي تنقب تركيا عن الغاز والنفط في المتوسط، ودعاها إلى التحلي بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص، مؤكدًا على تضامن البرلمان مع كل دولة عضو به لا تُحترم سلامتها الإقليمية.

وعن التهديدات التركية المستمرة بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين، أكد أنه من غير المقبول استغلال الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد للضغط على الاتحاد الأوروبي.

وأكد رفضهم للاستسلام لأي نوع من الابتزاز قائلاً: "نرفض الاستسلام لأي نوع من الابتزاز، ورؤية الناس يموتون خلال عبور المتوسط أو احتجازهم في سفن المنظمات غير الحكومية أمر مخجل بالنسبة لأوروبا".