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الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم وتسلل للفصائل المسلحة بريف إدلب

05:35 م السبت 28 ديسمبر 2019
الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم وتسلل للفصائل المسلحة بريف إدلب

الجيش السوري

دمشق - أ ش أ

قال مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، إن الجيش السوري تصدى لمحاولة هجوم وتسلل للفصائل المسلحة على محور جرجناز بريف إدلب.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المصدر العسكري - الذي لم تسمه - القول إن الفصائل المسلحة حاولت التسلل من بعض الأنفاق التي حفروها أثناء سيطرتهم على المنطقة مستغلين الظروف الجوية الضبابية والأمطار الغزيرة ووجود مساحات واسعة من الطين ماعطل حركة الدبابات.

وأوضح أنهم (المسلحون) أرسلوا 3 عربات مفخخة تم استهدافها مشيرا إلى أن اشتباكات تدور حاليا، ولا توجد خسائلر في صفوف الجيش السوري.

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الجيش السوري إدلب سوريا

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