"أستاذ جامعي ودبلوماسي مُخضرم".. من هو رئيس الحكومة الجزائرية الجديد؟

كتبت- رنا أسامة:

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمرًا بتعيين الدبلوماسي المُخضرم عبدالعزيز جراد رئيسًا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام من تكليف وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم برئاسة حكومة تصريف الأعمال مؤقتًا لحين تعيين رئيس وزراء جديد.

ووفق تقارير محلية، وُلِد جراد (65 عامًا) بولاية خنشلة في شمالي شرق البلاد في فبراير عام 1954. وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

نال شهادة ليسانس في العلوم السياسية من جامعة الجزائر عام 1976، ودكتوراه في التخصص نفسه من جامعة باريس عام 1981، وعَمِل أستاذًا جامعيًا في عدة جامعات.

تبوأ عددًا من المناصب، منها محلل سياسي وأستاذ بمعهد العلوم السياسية، وأمين عام رئاسة الجمهورية في حِقبة الرئيس الأسبق اليمين زروال بين عامي 1993 و1995، ومستشار دبلوماسي في عهد الرئيس الخامس للبلاد علي كافي، إضافة إلى منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للإدارة لمدة 5 سنوات.

كما شغل منصب مدير عام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بين عامي 1996 و2000، وأمين عام وزارة الخارجية خلال حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بين عامي 2001 و2003، وله عدة مؤلّفات سياسية.

وفور تكليفه بالمنصب، أشار إلى ما يواجهه من تحدٍ لاسترجاع الثقة في ظل الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن "ما يحتويه برنامج الرئيس (عبدالمجيد تبون) يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".

وأضاف في تصريح للتليفزيون الرسمي الجزائري: "إننا أمام تحدٍ كبيرٍ من استرجاع الثقة في مجتمعنا وتحديات اقتصادية واجتماعية. يجب أن نعمل معاً مع كل كفاءات الوطن من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة".