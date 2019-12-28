الأردن يدين التفجير الإرهابي قرب نقطة تفتيش في مقديشو

عمان - أ ش أ

أدانت الحكومة الأردنية ، اليوم السبت ، التفجير الإرهابي الذي وقع قرب نقطة تفتيش في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية / بترا/ - موقف المملكة الرافض والمُدين للإرهاب بأشكاله وصوره كافة..معرباً عن أحر التعازي وأصدق المواساة لضحايا الجريمة الإرهابية ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت العاصمة الصومالية قد شهدت صباح اليوم انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش أمنية ؛ مما أدى إلى سقوط 61 قتيلا على الأقل و50 مصابا.