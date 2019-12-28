بينهم آبي أحمد.. "فاينانشال تايمز" تختار 50 شخصية شكّلت العقد الماضي

كتبت- رنا أسامة:

طرحت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قائمتها لأكثر 50 شخصية شكّلت ملامح العقد الماضي، وذلك في مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال والتكنولوجيا والثقافة والإعلام والعلوم والرياضة، من بينها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يُعد القائد الأفريقي الوحيد في القائمة.

وقالت الصحيفة إن العِقد الثاني من القرن الـ21 بدأ باتخاذ تدابير تقشفية لمعالجة الأزمة المالية العالمية، وانتهى بحكومات شعبوية وأنظمة غير ليبرالية في جميع أنحاء العالم.

وعرّفت الـ50 شخصًا الذين لعبوا أدوارًا بارزة خلال العشر أعوام الماضية بأنهم من "الساسة الذين نجحوا في تغيير قواعد اللعبة، ورجال الأعمال المؤثرين، والنجوم الرياضيين الذين حطّموا الأرقام القياسية، والنُشطاء الشُجعان".

وتابعت: "هيمنة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية في كل جانب من جوانب حياتنا تبدو واضحة في بروز عدد من الشخصيات التكنولوجية".

وأضافت: "وخلال عقد من الزمن أظهر فيه الأفراد قُدرتهم على كبح جماح المؤسسات الراسخة، بين أولئك الذين حققوا تقدمًا في العلوم، وحطموا سجلات رياضية جديدة، واحتجوا بشجاعة ضد الاضطهاد وتحدثوا عن التحرش المؤسسي، لا يُمكن تجاهلهم".

وعزت الصحيفة سبب إدراج رئيس الوزراء الإثيوبي في القائمة إلى إصلاحاته الداخلية، وجهوده لبدء السلام والصُلح مع إريتريا بعد عقود من حرب باردة بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي، وهو الأمر الذي مكّنه في نهاية المطاف من نيل جائزة نوبل للسلام لعام 2019.

وأُدرج رئيس الوزراء الإثيوبي ضمن الشخصيات السياسية الذين شكّلت العقد الماضي، إلى جانب نظيره الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما، والرئيس الصيني تشي جين بينج، والتركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وزعيمة ميانمار أونج سان سو تشي، وزعيم حزب "بريكست" البريطاني نايجل فرج، ووزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو، والعميل الأمريكي السابق إدوارد سنودن، والناشط الطلابي في هونج كونج جوشوا وونج، والناشطة الباكستانية في مجال حقوق الإنسان مالالا يوسفزاي.