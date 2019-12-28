السعودية توقع اتفاقية لتجديد منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"

الرياض - (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم السبت، توقيع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية، وذلك بهدف توطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لتطوير القطاع العسكري والأمني سعياً إلى تحقيق هدفها الرئيسي، وهو الوصول إلى نسبة توطين 50 بالمئة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية".

ونقلت"واس" عن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي قوله إن "الهيئة عملت على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي، ليصبح برنامج المشاركة الصناعية، الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها، إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة".

وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.