البرلمان القبرصي يدعم سحب الاعتراف الدولي من حكومة السرّاج

نيقوسيا - أ ش أ

أعلن البرلمان القبرصي، اليوم السبت، دعمه لمجلس النواب الليبي على الساحة الدولية، في سحب الاعتراف من "حكومة الوفاق" برئاسة فايز السرّاج.

وأكد ديمترس سيلوريس، رئيس البرلمان القبرصي - خلال لقاء عقده مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي بمقر البرلمان القبرصي بالعاصمة (نيقوسيا) وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - على أهمية العلاقات بين البلدين، ودعم الشعب الليبي، وإرادته ورفضه وجود الإرهابيين والمتطرفين على الأراضي الليبية، ورفض الدعم الخارجي لهذه المليشيا، والتدخل الأجنبي في ليبيا.

وشدد على دعم برلمان بلاده لمجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والمنتخب في البلاد، ودعمه توجه مجلس النواب الليبي للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة "الوفاق الوطني" ودعم القوات المسلحة الليبية في الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيا المسلحة الخارجة عن القانون.

وأطلع رئيس مجلس النواب الليبي، نظيره القبرصي - خلال اللقاء - على الأوضاع في ليبيا وخاصة في العاصمة ( طرابلس ) وما تقوم به القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والتطرف والمليشيا المسلحة المدعومة من دول خارجية وحكومة السرّاج المتحالفة معها.

وأكد صالح، عدم شرعية حكومة فايز السراج، وانتهاء ولايتها وفقاً للاتفاق السياسي، وفشلها في أداء الدور المناط بها، وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجانب ضد أبناء الشعب الليبي.

كما اتفق الجانبان - خلال اللقاء - على تشكيل لجنة تواصل دائم بين برلماني البلدين.