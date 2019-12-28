"هدية عيد الميلاد".. وضع حجر الأساس للسفارة الإريترية بأديس أبابا

القاهرة- وكالات:

وضع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، حجر الأساس لمبنى سفارة بلاده الجديد في حي سيديست كيلو وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس، إن مساحة الأرض التي وضع فيها حجر الأساس لسفارة إريتريا "هدية عيد الميلاد من قبل شعب وحكومة إثيوبيا لشعب وحكومة إريتريا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وأكّد آبي أحمد أن بناء السفارة سوف يعزز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مُشيرًا إلى أنه بحث مع الرئيس الإريتري المجالات المحتملة للتكامل الاقتصادي وكيفية استغلالها بين الجانبين.

وأضاف أن البلدين سيبذلان المزيد من الجهد لإخراج شعوب البلدين من الفقر.

وذكر أن عام 2020 المُقبل سيكون "بداية ازدهار لشعب إثيوبيا وإريتريا وكذلك لمنطقة شرق أفريقيا بأكملها".

بوره، أعرب الرئيس الإريتري عن امتنانه لحسن الضيافة التي وجدها من قبل شعب وحكومة إثيوبيا.

كما جدد قرار إريتريا الحازم بالعمل بنشاط شديد لاستعادة الفرص الضائعة والتي مر عليها ثلاثة اجيال، في إطار مساعيها لفتح صفقة جديدة من التعاون بين البلدين.

كانت إريتريا أعادت فتح سفارتها في أديس أبابا في يوليو 2018 بعد إغلاق دام 20 عامًا.

كما وقعت الدولتان اتفاق سلام بعد تعيين الدكتور آبي أحمد رئيسًا للحكومة الإثيوبية في أبريل من العام نفسه،بحسب (إينا).