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السعودية تنفي إلغاء توطين بعض المهن: "أخبار غير صحيحة"

01:15 م السبت 28 ديسمبر 2019
السعودية تنفي إلغاء توطين بعض المهن: "أخبار غير صحيحة"

السعودية

الرياض- (د ب أ):

نفت وزارة العمل السعودية، السبت، ما تمَّ تداوله خلال الساعات الماضية من إلغاء توطين بعض المهن وإحلال عمالة أجنبية بدلا من السعوديين.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في بيان صحفي، السبت، إنَّ"الوزارة توضِّح أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عددٍ من المهن غير صحيح".

وأكَّد أبا الخيل أنَّ"برامج التوطين (أي إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية) مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل"، داعيًا إلى "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

يأتي ذلك بعد أن تداول النشطاء والصحف الالكترونية أن السعودية ، التي فرضت مؤخرا الكثير من القرارات الخاصة بالوافدين بداخلها والمغتربين القادمين إليها، توقفت عن سعودة عدد من المهن وإعادة الوافدين للعمل بها.

السعودية وزارة العمل السعودية إلغاء توطين بعض المهن

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