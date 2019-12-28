مسؤول صومالي: هجوم مقديشيو استهدف "مهندسين أتراك"

مقديشو- (د ب أ):

صرّح مسؤول بالشرطة الصومالية أن انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بمقديشيو صباح اليوم السبت، استهدف مهندسين أتراكا، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

وقال الضابط بالشرطة الصومالية أحمد عبدي حسين لوكالة "بلومبرج" الأمريكية عبر الهاتف، إن سيارة مفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من العاصمة، مقديشيو.

وقال شرطي آخر إن الهدف كان مهندسين أتراكا في مركبة قريبة من التقاطع، دون الكشف عن كيفية حصوله على هذه المعلومات.

من جهة أخرى، قال محمد يوسف، مدير مستشفى "المدينة" بالعاصمة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن 73 شخصا قتلوا في الهجوم، وأصيب نحو 54 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو القول إن شخصين تركيين قتلا في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، غير أن جماعة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت هجمات مماثلة في الماضي.