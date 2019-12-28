حماس تنتقد القرار الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة: "جريمة حرب"

غزة- (د ب أ):

انتقدت حركة حماس الفلسطينية قرار وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، نقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية، ووصفته بأنه "يندرج في إطار جرائم حرب".

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع قوله: "قرار بينيت يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين من أبناء شعبنا".

وأكد القانوع: "هذه جريمة حرب ضد الأرض والإنسان، وذلك في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية".

وأضاف: "ملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية ووقف التنسيق الأمني معه، وإطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائمه بكل الوسائل كفيلة بإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني".

كانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية كشفت أمس الجمعة عن أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".