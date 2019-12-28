قناة تركية: أنقرة قد تطرح مقترحها بشأن ليبيا أمام البرلمان في 30 ديسمبر

إسطنبول- (د ب أ):

طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من المشرعين الاستعداد للنظر في اقتراح سيسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، وفقًا لما ذكرته قناة "تي. آر. تي" التليفزيونية التركية.

وذكرت القناة التركية أن الاقتراح ربما يتم طرحه في البرلمان في 30 كانون أول/ ديسمبر الجاري، قبل أسبوع من الموعد المقرر وربما يجري التصويت في 2 يناير المقبل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن البرلمان يمكن أن يصوت على الاقتراح في 8 أو 9 يناير.