عمدة مقديشيو: طلاب جامعات بين ضحايا انفجار السيارة المُفخخة

مقديشو- (د ب أ):

نقلت إذاعة "دالسان" الصومالية، السبت، عن عمدة العاصمة مقديشيو عمر فيليش قوله، إن هناك طلاب جامعات بين ضحايا انفجار سيارة مفخخة اليوم بالمدينة.

ونشرت الإذاعة صورا عبر تويتر تظهر حطاما لمركبات وأضرارا لحقت بمبان في الموقع.

وتحدث شهود عيان عن مشهد من الدمار.

كانت السيارة المفخخة استهدفت مكتب ضرائب بالقرب من تقاطع طرق في مقديشيو.

وذكرت قناة "العربية" أن حصيلة الضحايا بلغت 20 قتيلا.