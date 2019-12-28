أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

عمدة مقديشيو: طلاب جامعات بين ضحايا انفجار السيارة المُفخخة

10:21 ص السبت 28 ديسمبر 2019
عمدة مقديشيو: طلاب جامعات بين ضحايا انفجار السيارة المُفخخة

انفجار مقديشو - ارشيفية

مقديشو- (د ب أ):

نقلت إذاعة "دالسان" الصومالية، السبت، عن عمدة العاصمة مقديشيو عمر فيليش قوله، إن هناك طلاب جامعات بين ضحايا انفجار سيارة مفخخة اليوم بالمدينة.

ونشرت الإذاعة صورا عبر تويتر تظهر حطاما لمركبات وأضرارا لحقت بمبان في الموقع.

وتحدث شهود عيان عن مشهد من الدمار.

كانت السيارة المفخخة استهدفت مكتب ضرائب بالقرب من تقاطع طرق في مقديشيو.

وذكرت قناة "العربية" أن حصيلة الضحايا بلغت 20 قتيلا.

انفجار مقديشو ضحايا انفجار مقديشو انفجار سيارة مفخخة طلاب جامعات

الخبر التالى:

إقليم كردستان العراق: الرئيس الحالي يتعرض لضغوط كبيرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بطريق السخنة