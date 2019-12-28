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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم طالبان على نقطة للجيش جنوبي أفغانستان إلى 14 جنديا

10:08 ص السبت 28 ديسمبر 2019
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم طالبان على نقطة للجيش جنوبي أفغانستان إلى 14 جنديا

قوات افغانية - ارشيفية

كابول - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم شنته حركة طالبان على نقطة تابعة للجيش الأفغاني في إقليم "هلمند" الواقع جنوبي البلاد إلى 14 جنديا.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت عن فيلق (215 ميواند) التابع للجيش الأفغاني قوله - في بيان - إن 10 أفراد على الأقل من الجيش الأفغاني لقوا مصرعهم في الهجوم الذي وقع مساء أمس الجمعة على نقطة تابعة له في منطقة "سنجين" بإقليم هلمند وأصيب 4 جنود أخرون بجروح، مضيفا أن ما يقرب من 16 جنديا كانوا متمركزين في النقطة.

ووفقا لمصادر، فإن مسلحي طالبان حفروا نفقا إلى النقطة وقاموا بتفجير بعض المتفجرات ثم هاجموها.

يأتي هذا الهجوم عقب مقتل 10 جنود من الجيش الأفغاني في هجوم لطالبان على إقليم "بلخ" صباح الثلاثاء الماضي.

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