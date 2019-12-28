أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

البرلمان التركي يصوت على مقترح إرسال قوات إلى ليبيا

08:38 ص السبت 28 ديسمبر 2019
البرلمان التركي يصوت على مقترح إرسال قوات إلى ليبيا

البرلمان التركي

اسطنبول - (د ب أ):

طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من المشرعين أن يكونوا مستعدين للنظر في اقتراح سيسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، طبقا لما ذكرته قناة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن قناة "تي.آر.تي" قولها إن الاقتراح ربما يتم طرحه في البرلمان في 30 ديسمبر الجاري، قبل أسبوع من الموعد المقرر وربما يُجرى التصويت في الثاني من يناير المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد قال في وقت سابق إن البرلمان يمكن أن يصوت على الاقتراح في الثامن أو التاسع من يناير.

البرلمان التركي ليبيا حزب العدالة والتنمية

الخبر التالى:

الشرطة الصومالية: مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان