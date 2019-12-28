البرلمان التركي يصوت على مقترح إرسال قوات إلى ليبيا

اسطنبول - (د ب أ):

طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من المشرعين أن يكونوا مستعدين للنظر في اقتراح سيسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، طبقا لما ذكرته قناة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن قناة "تي.آر.تي" قولها إن الاقتراح ربما يتم طرحه في البرلمان في 30 ديسمبر الجاري، قبل أسبوع من الموعد المقرر وربما يُجرى التصويت في الثاني من يناير المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد قال في وقت سابق إن البرلمان يمكن أن يصوت على الاقتراح في الثامن أو التاسع من يناير.