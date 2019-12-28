أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

الجيش الليبي: نثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا

12:29 ص السبت 28 ديسمبر 2019
الجيش الليبي: نثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا

الجيش الليبي

طرابلس - (أ ش أ)

ثمن اللواء خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، وقال "إن مصر الشقيقة الكبرى وتعد السند الحقيقي لليبيا".

وأضاف محجوب - في اتصال مع برنامج (مساء دي ام سي) الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الجمعة ـ إن مصر كانت ولا زالت الشقيقة الكبرى لنا، وأمن ليبيا من أمن مصر، وإن ليبيا تعني الكثير لمصر على جميع الأصعدة، ونثمن عاليا سياسة وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوة مصر المعروفة في العالم ومكانتها وتأثيرها ودورها في إقناع العالم، وتأثيرها على الدول الكبرى، ورؤيتها الناضجة، وثقة العالم في رؤية الرئاسة المصرية".

وتابع "إن مصر تعد سندا حقيقيا قادرًا على أن يحسم الموقف لصالح الشعب الليبي واستقرار ليبيا، ويمنع التدخل التركي، ويمنع اتخاذ مواقف دولية يكون فهمها خاطيء للوضع في ليبيا".

اقرأ أيضا:

مسؤول ليبي رفيع: هناك شواهد على مغادرة فايز السراج إلى لندن

هذا المحتوى من

الجيش الليبي خالد محجوب السيسي الأزمة الليبية

الخبر التالى:

الجيش الليبي يتقدم نحو طرابلس وتركيا تستعد لإرسال ميليشياتها.. ماذا يحدث؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان