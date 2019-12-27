اليونان توقع إتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن لتطوير مقاتلاتها "إف 16"
11:43 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
واشنطن - ( د ب أ):
وقعت اليونان اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وهي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم لتطوير وتحديث أسطولها من المقاتلات طراز إف 16 على مدار السنوات السبع المقبلة.
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن وزير الدفاع اليونانى نيكوس باناجيوتوبولوس كان قد أبلغ البرلمان اليونانى في وقت سابق أنه سيتم تحديث الطائرات بتقنية متقدمة في برنامج تبلغ قيمته 5ر1 مليار دولار.
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