أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

الحكومة السودانية تُجيز مبدئيًا موازنة 2020 متضمنة تقليص دعم الوقود

11:19 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
الحكومة السودانية تُجيز مبدئيًا موازنة 2020 متضمنة تقليص دعم الوقود

الدكتور ابراهيم البدوي

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن وزير المالية السوداني، الدكتور ابراهيم البدوي، إجازة مجلس الوزراء، في اجتماع طارئ عقد اليوم الجمعة، لميزانية عام 2020، متضمنة تقليصا لدعم الوقود.

وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن هناك إجراءات حماية اجتماعية ستُتخذ من أجل مواجهة هذا الإجراء، وللسيطرة على التضخم، وضبط سعر الصرف.

وأشار إلى أن تلك الإجازة "مبدئية"، ويبقى أن تعرض الميزانية على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، من أجل مناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.

وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا، اليوم الجمعة، استمر نحو 7 ساعات، لإقرار الميزانية، التي سيطر على مناقشاتها مسألة تقليص دعم الوقود، في ظل رفض قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة، تلك الخطوة.

هذا المحتوى من

وزير المالية السوداني الحكومة السودانية دعم الوقود الخرطوم

الخبر التالى:

روسيا: لم نتلق ردًا من ترامب وكيم على الاحتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان