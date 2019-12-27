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العراق.. سقوط قذائف على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية

09:32 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
العراق.. سقوط قذائف على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية

سقوط قذائف على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أمريكي

بغداد - (أ ش أ):

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، سقوط أربع قذائف داخل معسكر "كي وان"، الذي يضم قوات أمريكية، في محافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان مقتضب، أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الجمعة، إن قوة عسكرية ضبطت العجلة التي انطلقت منها القذائف باتجاه معسكر "كي وان" في محافظة كركوك.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسقوط أربع قذائف هاون داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك، مشيرا إلى اصابة منتسب.

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سقوط قذائف قاعدة عسكرية عراقية القوات الأمريكية

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