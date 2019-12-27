المسماري: الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الوطني الليبي، سيطر على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد المسماري، أن الجيش الليبي، يعتمد استراتيجية إنهاك الميليشيات قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس.

وأوضح أنه تم انسحاب كبير لميليشيات طرابلس من الخطوط الأمامية إلى الداخل، لافتًا إلى أن الجيش لن ينهي معرك طاربلس إلى في قلب العاصمة الليبية.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن سيطرته على مطار طرابلس وخزانات النفط وجسر الفروسية ومعسكر النقلية، في العاصمة طرابلس.

وأكد الجيش الليبي تقدم قواته على عدد من جهات القتال في طرابلس، فضلًا عن دحر الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق عند طريق مطار طرابلس.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف في وقت سابق اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.