"نحترم اتفاقنا معها".. تركيا تعلق على طلب الوفاق دعم عسكري

وكالات:

أكد رئيس دائرة الإعلام والاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن حكومة الوفاق الليبية، طلبت دعمًا عسكريًا من سلطات بلاده، لافتًا إلى أن أنقرة ملتزمة بما جاء في مذكرة تفاهم التعاون الأمني مع حكومة السراج.

وقال ألطون، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فائز السراج، طلبت دعمًا عسكريًا من أنقرة، لافتًا إلى أن بلاده تدعم حكومة السراج، وزاعمًا أن أنقرة ترفض أن تتحول طرابلس إلى ميدان حرب.

وأكد مسؤول في حكومة الوفاق الوطني الليبي، مقرها طرابلس، الخميس، أنه تم الطلب رسميًا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري.

وكشف الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الخميس، أن بلاده ستلبي دعوة ليبيا بإرسال قوات تركية بعد تمرير مذكرة إلى البرلمان التركي، لافتا إلى أنها ستناقش بالبرلمان بعد افتتاحه مباشرة في 8 - 9 يناير المقبل.

وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد إبرام أنقرة وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج مذكرتي تفاهم إحداهما لترسيم الحدود البحرية، والأخرى للتعاون في المجال الأمني والعسكري، التي تسمح بإرسال قوات تركية للأراضي الليبية، ما أثارتا جدلًا واسعًا ورفضًا قاطعًا من مصر، واليونان، وقبرص.

وكان مجلس الأمة التركي صادق، على مذكرتي التفاهم الأولى، والثانية.

فيما بحث الرئيس المصري عبد الفتاح ونظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الخميس، الملفات الإقليمية المختلفة وفي مقدمتها الملف الليبي.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اليوم، فقد أجرى السيسي اتصالًا هاتفيا اليوم بترامب تم حيث بحثا تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات.