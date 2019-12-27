الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس ويتقدم نحو العاصمة

وكالات:

أعلن الجيش الوطني الليبي، سيطرته على مطار طرابلس وخزانات النفط وجسر الفروسية ومعسكر النقلية، في العاصمة طرابلس.

وبحسب موقع "لعربية نت"، أكد الجيش الليبي تقدم قواته على عدد من جهات القتال في طرابلس، فضلًا عن دحر الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق عند طريق مطار طرابلس.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف في وقت سابق اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.