"بسبب مشهد ترامب".. "هوم آلون 2" يثير أزمة في كندا

كتبت – إيمان محمود

يُعد فيلم "Home Alone" أو "وحدي في المنزل" ضمن الأفلام المهمة التي تُعرض بشكل دائم خلال احتفالات عيد الميلاد، لكن هذا العام سبب عرض الجزء الثاني منه أزمة واسعة في كندا، والتي كان السبب فيها مشهد محذوف ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعند عرضها للفيلم، حذفت قناة "سي بي سي" التليفزيونية الكندية الرسمية، المشهد الوحيد الذي ظهر فيه ترامب داخل فندق البلازا في نيويورك، لثوانٍ معدودة مع الطفل بطل الفيلم كيفن ماكلستر الذي أدى ماكولي كولكين دوره.

وأثار هذا الحذف غضب المشاهدين الذين طالبوا بمعرفة السبب وراء ذلك، مُلمحين إلى الخلافات السياسية بين ترامب ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، كما اعتبر جونيور نجل ترامب أن هذا التصرف "مثير للشفقة".

وبعد ساعات ردت القناة مؤكدة أن الحذف تم قبل انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم "سي بي سي" تشاك تومبسون: "كما هو الحال في الأفلام التي تعرض على التليفزيون، فقد تم اقتطاع مشهد من هوم آلون 2 بسبب عامل الوقت".

وأضاف تومبسون "مشهد ترامب كان ضمن مشاهد عدة حذفت من الفيلم؛ لأنها ليست جوهرية بالنسبة للقصة. الحذف جرى عام 2014 عندما حصلنا على حق عرض الفيلم للمرة الأولى وقبل أن ينتخب ترامب رئيساً".

ترامب يسخر

وفي تغريدة له، علّق ترامب على هذا الموقف قائلاً "أعتقد أن جاستن ترودو لا يعجبه كثيرًا أنني جعلته يدفع الأموال لحلف الناتو أو الاتفاق التجاري".

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR