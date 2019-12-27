"بسبب مشهد ترامب".. "هوم آلون 2" يثير أزمة في كندا

كتبت – إيمان محمود

يُعد فيلم "Home Alone" أو "وحدي في المنزل" ضمن الأفلام المهمة التي تُعرض بشكل دائم خلال احتفالات عيد الميلاد، لكن هذا العام سبب عرض الجزء الثاني منه أزمة واسعة في كندا، والتي كان السبب فيها مشهد محذوف ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعند عرضها للفيلم، حذفت قناة "سي بي سي" التليفزيونية الكندية الرسمية، المشهد الوحيد الذي ظهر فيه ترامب داخل فندق البلازا في نيويورك، لثوانٍ معدودة مع الطفل بطل الفيلم كيفن ماكلستر الذي أدى ماكولي كولكين دوره.

وأثار هذا الحذف غضب المشاهدين الذين طالبوا بمعرفة السبب وراء ذلك، مُلمحين إلى الخلافات السياسية بين ترامب ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، كما اعتبر جونيور نجل ترامب أن هذا التصرف "مثير للشفقة".

وبعد ساعات ردت القناة مؤكدة أن الحذف تم قبل انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم "سي بي سي" تشاك تومبسون: "كما هو الحال في الأفلام التي تعرض على التليفزيون، فقد تم اقتطاع مشهد من هوم آلون 2 بسبب عامل الوقت".

وأضاف تومبسون "مشهد ترامب كان ضمن مشاهد عدة حذفت من الفيلم؛ لأنها ليست جوهرية بالنسبة للقصة. الحذف جرى عام 2014 عندما حصلنا على حق عرض الفيلم للمرة الأولى وقبل أن ينتخب ترامب رئيساً".

ترامب يسخر

وفي تغريدة له، علّق ترامب على هذا الموقف قائلاً "أعتقد أن جاستن ترودو لا يعجبه كثيرًا أنني جعلته يدفع الأموال لحلف الناتو أو الاتفاق التجاري".

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩

وفي تغريدة تالية، سخر الرئيس الأمريكي من حذف المشهد، قائلا: "الفيلم لن يكون مثلما كان من قبل"، قبل أن يوضح "كنت أمزح فقط".

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩

وكان ترامب اعتبر مشاركته في فيلم "هوم آلون 2" - الذي حاز شهرة واسعة في التسعينيات - أمرًا مشرفًا، وذلك خلال حديثه إلى عسكريين وقد سأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد، ورد قائلا: "كنت قد اشتريت يومها للتو فندق بلازا في نيويورك، وصورت بعض مشاهد الفيلم في العام 1992".

وتابع "ترامب": "كنت أكثر شبابا.. نجح الفيلم نجاحا كبيرا وكان عمل فيلم عيد الميلاد ناجحًا جدًا، بل أنجحها على الإطلاق، ورغم المشاركة المقتضبة فى الفيلم إلا أننى أعتز بكوني كنت جزءًا من عمل كهذا".

تدور أحداث المشهد في "هوم آلون" حول سعى الطفل كيفن، إلى إيجاد طريقه في الفندق الفخم بعدما انفصل مجددا عن والديه، وخلال أحداث الفيلم يستوقف رجلا يرتدي معطفا طويلا وربطة عنق حمراء ليدله إلى بهو الفندق، حيث يظهر ترامب فى هذا المشهد ويرد عليه: "أكمل طريقك وانعطف إلى اليسار".

وعُرض فيلم "وحدي في المنزل 2: تائه في نيويورك" في 1992، وحقق إيرادات بلغت وقتها 359 مليون دولار.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب التوتر القائم بين ترامب وترودو بعد القمة الأخيرة لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عقب سماع الأول رئيس الوزراء الكندي يسخر منه دون أن ينتبه إلى مكبر صوت مفتوح بالقرب منه، وسط عدد من قادة الحلف.