تأمين العودة الطوعية لـ1131 نازحاً سورياً من لبنان لبلادهم

بيروت - (د ب أ)

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان اليوم الجمعة أنها أمنت العودة الطوعية لـ1131 نازحاً سورياً إلى بلادهم اعتباراً من صباح يوم أمس الخميس بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

وقال البيان إن النازحين" حضروا إلى نقاط التجمع بالرغم من سوء الأحوال الجوية من مناطق مختلفة في لبنان وعبروا إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، القاع ( شرق لبنان) والعبودية الحدودية (شمال لبنان)".

يذكر أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا حتى الآن بلغ,631 392 ، نازحا ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حالياً حوالي مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.

ويشتكي لبنان من أن اللاجئين السوريين يشكلون عبئا كبيرا على اقتصاد الذي يعاني بشدة جراء عجز في موازنة البلاد وتراجع قيمة عملتها.