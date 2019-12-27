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سوريا توقع عقدين مع روسيا لاستكشاف موارد الطاقة في القطاع البحري

10:24 ص الجمعة 27 ديسمبر 2019
سوريا توقع عقدين مع روسيا لاستكشاف موارد الطاقة في القطاع البحري

علي غانم

دمشق - أ ش أ

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السوري علي غانم، اليوم الجمعة، عن إبرام عقدين مع شركتين روسيتين لاستكشاف موارد الطاقة في القطاع البحري لسوريا.

وقال غانم - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه لا تزال هناك بعض الخطوات النهائية التي يتعين اتخاذها في إجراءات تصديق العقود، مؤكدا سعي دمشق للمضي قدما للاستكشاف موارد الطاقة في القطاع البحري لها خلال السنوات القادمة.

ولفت إلى أن سوريا تتطلع لإنشاء مركز المعلومات النفطي والجيولوجي في دمشق بالتعاون مع موسكو، وذلك ضمن خارطة الطريق الموقعة بينهما مؤخرا، مشيرا إلى أن أعمال البناء قد بدأت.

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علي غانم دمشق سوريا روسيا

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