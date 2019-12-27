انطلاق مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي

طهران - (د ب ا):

أعلن مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون العمليات الادميرال غلام رضا طحاني عن انطلاق المناورات البحرية الكبرى بين يران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي صباح اليوم الجمعة،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

كان الناطق باسم الجيش الايراني البرجادير جنرال " ابوالفضل شكارجي" قد اعلن أول أمس الأربعاء أن المناورات البحرية المشتركة سوف تستمر أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وبحرعمان.

وأضاف شكارجي أن هذه المناورات هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للدول الثلاث ،وكذلك من اهدافها الاخرى مواجهة الارهاب والقرصنة البحرية،بحسب (إرنا).

وتابع أن المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا وأن الكثير من الدول مطلة عليها، لذلك فإن استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا.