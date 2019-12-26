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السلطات البريطانية تعلن انتشال 49 مهاجرا من القنال الانجليزي

11:10 م الخميس 26 ديسمبر 2019
السلطات البريطانية تعلن انتشال 49 مهاجرا من القنال الانجليزي

السلطات البريطانية تعلن انتشال 49 مهاجرا من القنال

لندن - (أ ش أ)

أعلنت قوات حرس الحدود وخفر السواحل البريطانية اليوم /الخميس/ انتشال 49 شخصا يُعتقد أنهم مهاجرون لدى محاولتهم عبور القنال الإنجليزي من فرنسا في قوارب صغيرة.

وقال خفر السواحل البريطاني - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "إن عملية الانتشال والبحث والإنقاذ للمهاجرين تمت بالتعاون مع قوة من حرس الحدود"، مضيفا أن السلطات أرسلت طائرة هليكوبتر وثلاثة قوارب للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ قبالة ساحل كنت.. موضحا أن أفراد المجموعة مؤلفة من رجال ونساء و طفل من جنسيات مختلفة أفغانستان وإيران والعراق.

من جانبها، بثت القناة لقطات تظهر أشخاصا يرتدي بعضهم سترات النجاة وآخرين يلتحفون أغطية أثناء اصطحاب قوات حرس الحدود لهم إلى الشاطئ في ميناء دوفر جنوب شرق انجلترا.

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انتشال مهاجرين السواحل البريطانية القنال الانجليزي

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