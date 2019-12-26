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"الحكومة الليبية المؤقتة": لن نكون جزء من إمبراطورية أحلام أردوغان

10:17 م الخميس 26 ديسمبر 2019
"الحكومة الليبية المؤقتة": لن نكون جزء من إمبراطورية أحلام أردوغان

عبد السلام البدري

موسكو – (أ ش أ(

قال نائب رئيس الوزراء في "الحكومة الليبية المؤقتة" عبد السلام البدري إن الشعب الليبي ليس أمامه سوى مقاومة الغزو التركي ، مشددا على أن ليبيا لن تكون جزء من إمبراطورية "أحلام أردوغان ، وخسارته في بلدية إسطنبول لن يعوضها بمدينة ليبية".

وأضاف البدري - في حديث لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس - "إن الليبيين سيقاومون المساس بوحدتهم الوطنية وبسلامة أراضيهم واستقلال قرارهم ، وإن الجيش الوطني العربي الليبي سوف يتصدى للغزو التركي" ، معتبرا تصريحات الرئيس التركي حول وجود مسلحين أجانب يقاتلون في صفوف الجيش الوطني الليبي "شكلا من أشكال الجنون الذي يعاني منه أردوغان منذ فترة".

واتهم البدري "دول الإسلام السياسي" ، وخاصة تركيا وقطر ، بـ "استخدام جميع الوسائل والسبل المتاحة لهم في سبيل وضع ليبيا تحت أقدام الإسلام السياسي ، وإن آخر ما قامت به تركيا هو توقيع اتفاق مع جهة غير رسمية ، في إشارة إلى حكومة الوفاق ، لا يحق لها تمثيل ليبيا ، وأبرمت معها اتفاقية لرسم الحدود البحرية مع ليبيا".

وأضاف " إن ما يثير الجدل أن هذه الاتفاقية اشترط فيها أن يتم اعتمادها من البرلمان التركي فقط لكي تصبح سارية المفعول ، وذلك لمعرفة الجانب التركي أن من وقع معهم الاتفاق هو شخصية عادية ليس له حق تمثيل ليبيا بأي شكل من الأشكال".

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