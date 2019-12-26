متفوقة على إسرائيل وتركيا.. مصر بين أقوى جيوش العالم حشدًا لقوات الاحتياط

وكالات:

نشر موقع "جلوبال فاير باور"، المختص بالشؤون العسكرية في الدول، ترتيبًا لأقوى الجيوش في العالم من حيث القدرة على حشد جنود الاحتياط.

وتحتل مصر المركز الثالث عشر عالميًا، من حيث عدد الجنود الاحتياط بواقع 480 ألف جندي، لتتفوق على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتركيا اللائي احتللن المركزين 14 و16 على الترتيب.

ويبلغ عدد جنود الاحتياط في دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو 445 ألف جندي، وتركيا نحو 380 ألف جندي.

وتحتل كوريا الشمالية المرتبة الأولى من حيث جنود الاحتياط بعدد بلغ 6 مليون و300 ألف جندي، وتليها جارتها كوريا الشمالية بنحو 5 مليون و202 ألف جندي.

بينما تحتل روسيا المركز الرابع، بنحو 2 مليون و570 ألف جندي، والولايات المتحدة في المركز العاشر بنحو 860 ألف جندي، والصين المركز 12 بنحو 510 ألف جندي.