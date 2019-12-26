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مبعوث بوتين للشرق الأوسط يبحث مع حكومة الوفاق تسوية الأزمة الليبية

06:58 م الخميس 26 ديسمبر 2019
مبعوث بوتين للشرق الأوسط يبحث مع حكومة الوفاق تسوية الأزمة الليبية

ميخائيل بوغدانوف

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، مياخئيل بوغدانوف، بحث مع القائم بالأعمال المؤقت لحكومة الوفاق الليبية في موسكو، مصطفى أبو سعيدة، تسوية الأزمة في ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الخيمس، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن الجانبين ركزا على أهمية التفاوض بين الأطراف الليبية، تحت رعاية أممية.

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ 4 أبريل عندما شنت قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.

ميخائيل بوغدانوف ليبيا حكومة الوفاق

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