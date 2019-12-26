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بوتين يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء إيطاليا الأوضاع في ليبيا

06:46 م الخميس 26 ديسمبر 2019
بوتين يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء إيطاليا الأوضاع في ليبيا

فلاديمير بوتين

وكالات:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في اتصال هاتفي، الأوضاع في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الحل السلمي.

وبحسب بيان للكرملين، نشرته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس "تم مناقشة الوضع في ليبيا، والتركيز على ضرورة التسوية السلمية للأزمة، وفي هذا الصدد تم الإعراب عن تأييد جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية الليبية بوساطة الأمم المتحدة".

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ 4 أبريل عندما شنت قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.

بوتين رئيس وزراء إيطاليا ليبيا جوزيبي كونتي

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