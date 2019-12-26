المعارض الروسي ينفي احتجازه: "لا إيقافات.. تم إخراجي بالقوة"

موسكو- (د ب ا):

نفى المعارض الروسي اليكسي نافالني أن يكون قد تم احتجازه من جانب أجهزة الأمن.

كانت قوات الأمن الروسية احتجزت اليوم الخميس نافالني، بحسب ما أعلنت كيرا يارميش المتحدثة باسم المعارض الروسي.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية يارميش، قوله إن القوات قامت أيضا بتفتيش مكتب مؤسسة مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني.

وغرّد نافالني عبر تويتر: "لا توجد إيقافات، فقط تم إخراجي بالقوة من المكتب والممرات، حيث تقع مكاتب صندوق مكافحة الفساد، وتم مصادرة كل المحتويات".

وعرض نافالني على انستجرام صورة له و يرافقه رجال ملثمون ويرتدون زيا اسود وخوذات سوداء.

وقال نافالني، أحد أكثر منتقدي حكومة الرئيس فلاديمير بوتين صراحةً، إن قوات الأمن تتحرك ضد منظمته لأنها رفضت حذف مقطع فيديو على موقع يوتيوب يتهم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بالفساد.

وحتى اليوم الخميس ، شاهد مقطع الفيديو قرابة 33 مليون شخص.

يشار إلى أن تصريحات نافالني حول الفساد في أروقة السلطة الروسية تجذب الكثير من الاهتمام على مستوى البلاد.

كانت وزارة العدل الروسية أعلنت في 9 أكتوبرالماضي أن مؤسسة مكافحة الفساد تقوم بأنشطة سياسية وتتلقى تمويلا أجنبيا.