مقتل مدنيين اثنيين وإصابة 8 آخرين في قصف جوي بمدينة الزاوية الليبية

طرابلس- (د ب أ):

أكد عضو المجلس البلدي بمدينة الزاوية الليبية خالد الهنقاري مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 8 آخرين جراء القصف الجوي الذي استهدف المدينة ظهر اليوم الخميس، وأسفر أيضاً عن أضرار مادية بإحدى الصيدليات ومطعم يقعان بالطريق الساحلي في المدينة (40 كيلومترا غرب طرابلس).

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وصف الهنقاري حالة 3 من الجرحى بالخطيرة، فيما كانت جروح الخمسة الآخرين بين المتوسطة والخفيفة، مشيراً إلى نقلهم إلى مستشفى الزاوية لتلقي العلاج.

وقتل أحد المدنيين أثناء تواجده بالمطعم، فيما لقي الآخر حتفه عندما كان ماراً بسيارته بجانب مكان القصف مع زوجته التي تعرضت لجروح خطيرة.

كما أكد الهنقاري تعرض مقر ميناء الزاوية النفطي لقصف جوي "دون أن ترشح أخبار عن نتائجه"، ويقع الميناء غرب الزاوية ويضم في نطاقه أحد أكبر مصافي النفط الليبية. وتعرضت أيضاً إحدى المزارع في منطقة "أبو صرّة" بالزاوية لقصف جوي تزامن مع قصف الصيدلية والمطعم، دون أن يسفر عن أي أضرار، بحسب قوله.

وأكد الهنقاري عودة الحياة إلى طبيعتها في الزاوية، معلقاً على القصف بالقول: "مكان القصف بعيد نسبياً عن مقر سرية الفاروق، ولو كان القصف يستهدف مناطق عسكرية لتم في أوقات أخرى غير وقت الذروة حين يزدحم المدنيون"، مفيدا بأن المراد من القصف "زعزعة أمن المدينة وضرب المدنيين"، على حد وصفه.