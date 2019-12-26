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أول زيارة منذ اعتلاء العرش.. إمبراطور اليابان في المناطق المتضررة من "هاجيبيس"

04:29 م الخميس 26 ديسمبر 2019
أول زيارة منذ اعتلاء العرش.. إمبراطور اليابان في المناطق المتضررة من "هاجيبيس"

امبراطور اليابان ناروهيتو

طوكيو- (د ب أ):

أجرى إمبراطور اليابان ناروهيتو، وقرينته الإمبراطورة ماساكو، زيارة مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق البلاد، اليوم الخميس، لمقابلة المتضررين من إعصار "هاجيبس" الذي وقع قبل نحو شهرين.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، بأن هذه هي الزيارة الأولى التي يُجريها ناروهيتو (59 عاما) وماساكو (55 عاما) إلى منطقة المنكوبة منذ أن اعتلى الإمبراطور العرش في مطلع مايو الما ضي.

واجتاح "هاجيبيس"، أحد أقوى الأعاصير التي ضربت اليابان منذ عقود، قدالجزء الأوسط والشرقي والشمالي الشرقي من البلاد في منتصف أكتوبر الماضي.

ناروهيتو اليابان طوكيو إعصار هاجيبس

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