6 قتلى وغرق منازل وانهيار مدافن.. ماذا فعلت "لولو" الصغيرة في لبنان؟

كتبت- رنا أسامة:

حالة من الطقس السيء يعيشها اللبنانيون منذ 24 ساعة مع وصول مُنخفض جوي يُعرف باسم العاصفة "لولو" إلى البلاد، يُصاحبه عواصف رعدية ورياح عاتية بسرعة تتجاوز 85 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع وصل إلى 1500 متر فيما فوق.

وأدت الأمطار الغزيرة المُصاحبة للعاصفة إلى ارتفاع منسوب مجاري الأنهار كافة، وإغراق منازل، وتحويل طرق إلى مستنقعات، وحصد أرواح ما لا يقل عن 6 قتلى حتى الآن في 12 حادثا مروريا، وفق تقارير لبنانية.

وبحسب تقديرات الأرصاد الجوية اللبنانية، بلغت كمية الأمطار المتساقطة بسبب "لولو" ما بين 70 ميليمترا شمال البلاد وأكثر من 130 ميلليمترًا جنوبها، وسط تحذيرات من خطر تشكّل السيول والانجرافات الطينية، وتحديدًا في جنوب البلاد.

وتحت هاشتاج "#لبنان_يغرق"، وثّق مواطنون لبنانيون على حساباتهم عبر تويتر، ما أحدثته الأمطار الغزيرة المُصاحبة للعاصفة من إغراق للشوارع والسيارات وسقوط أسوار بعض المنازل، فضلًا عن تشققات في بعض البنى التحتية الهشّة بعد نحو 48 ساعة من الأمطار المتواصلة، بما في ذلك منطقة "السان سيمون"- التي تُعد من أفقر المناطق في بيروت.

كما تسببت العاصفة لولو في تخريب بعض القبور وانهيار حائط مدافن اليهود في السوديكو بمنطقة الأشرفية بالعاصمة بيروت، حسبما أفادت صحيفة "الجديد" اللبنانية.

Not even the dead can rest in Lebanon. This video of a collapsing cemetery in Sodeco, Beirut is making the rounds right now. #لبنان_يغرق pic.twitter.com/KwErnP8pLI — Lara Bitar (@LaraJBitar) December 25, 2019

ونشر مواطن لبناني عبر تويتر صورة تُظهر غرق السيارات نتيجة الأمطار الغزيرة المُصاحبة للعاصفة. وكتب: "لولو الصغيرة ولبنان يغرق والمصائب لا تأتي فرادى على رأس هذه البلاد". وكتبت مواطنة لبنانية في تغريدة بالإنجليزية: "حتى الأموات في لبنان لا يرقدون في سلام!".

#لولو الصغيرة و #لبنان_يغرق والمصائب لا تأتي فرادى على رأس هذه البلاد pic.twitter.com/urpCfvI5sz — alsibaia (@ahmadiman2011) December 26, 2019

وفي مدينة صور، توقفت حركة صيد الأسماك مع ارتفاع أمواج البحر واجتياحها للكورنيش الشمالي والجنوبي. كما توقفت حركة الصيد البحري في ميناء الصيادين بطرابلس، بحسب صحيفة "الجديد" اللبنانية. وانتقد لبنانيون الحكومة على إهمالهم وتقاعسهم الذي عزّز من هشاشة وتردّي البنى التحتية. فغرّد الإعلامي اللبناني يزبك وهبة عبر تويتر: "مع صبيحة الخميس سنشهد كيف أن لبنان يغرق، الإهمال وضعف البنى التحتية أحد الأسباب إنما هطول نحو ١٠٠ مللمتر في ليلة واحدة لا تتحمّله الأرض والأضرار نفسها حصلت في كورسيكا وجنوب إيطاليا في الأيام الماضية... لولو الصغيرة فِعلها قوي كتير".

مع صبيحة الخميس سنشهد كيف أن #لبنان_يغرق الإهمال وضعف البنى التحتية أحد الأسباب إنما هطول نحو ١٠٠ مللمتر في ليلة واحدة لا تتحمّله الأرض ، والأضرار نفسها حصلت في كورسيكا وجنوب ايطاليا في الأيام الماضية...#لولو الصغيرة فِعلها قوي كتير. — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) December 26, 2019

وأشار في تغريدة مُنفصلة، الخميس، إلى وصول نسبة الأمطار المتساقطة في بعض المناطق منذ عصر الأربعاء إلى ١٥٠ ملليمترًا، وهي نسبة وصفها بأنها "قياسية"، مع استمرارها بغزارة اليوم، مُناشدًا المواطنين بأخذ الحيطة من الفيضانات.

في بعض المناطق وصلت نسبة الأمطار المتساقطة منذ عصر الأربعاء ١٥٠ مللمتر، ( نسبة قياسية) الأمطار مستمرة بغزارة اليوم وستعود الرياح عصرا ً..يرجى التنبّه وأخذ الحيطة من الفيضانات #لبنان_يغرق — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) December 26, 2019

وتتوقع الأرصاد الجوية في لبنان حدوث عواصف رعدية ورياح قوية اليوم الخميس، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر فيما فوق، على أن يكون الطقس غدًا الجمعة غائما وماطرًا بغزارة، خاصة في المناطق الجنوبية، وتتساقط ثلوج على ارتفاع 1200 متر. ويُنتظر أن يشهد لبنان تحسنًا تدريجيًا في أحوال الطقس اعتبارًا من ظهر الجمعة، على تنحسر الأمطار بحلول مساء اليوم نفسه، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.