6 قتلى وغرق منازل وانهيار مدافن.. ماذا فعلت "لولو" الصغيرة في لبنان؟

كتبت- رنا أسامة:

حالة من الطقس السيء يعيشها اللبنانيون منذ 24 ساعة مع وصول مُنخفض جوي يُعرف باسم العاصفة "لولو" إلى البلاد، يُصاحبه عواصف رعدية ورياح عاتية بسرعة تتجاوز 85 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع وصل إلى 1500 متر فيما فوق.

وأدت الأمطار الغزيرة المُصاحبة للعاصفة إلى ارتفاع منسوب مجاري الأنهار كافة، وإغراق منازل، وتحويل طرق إلى مستنقعات، وحصد أرواح ما لا يقل عن 6 قتلى حتى الآن في 12 حادثا مروريا، وفق تقارير لبنانية.

وبحسب تقديرات الأرصاد الجوية اللبنانية، بلغت كمية الأمطار المتساقطة بسبب "لولو" ما بين 70 ميليمترا شمال البلاد وأكثر من 130 ميلليمترًا جنوبها، وسط تحذيرات من خطر تشكّل السيول والانجرافات الطينية، وتحديدًا في جنوب البلاد.

وتحت هاشتاج "#لبنان_يغرق"، وثّق مواطنون لبنانيون على حساباتهم عبر تويتر، ما أحدثته الأمطار الغزيرة المُصاحبة للعاصفة من إغراق للشوارع والسيارات وسقوط أسوار بعض المنازل، فضلًا عن تشققات في بعض البنى التحتية الهشّة بعد نحو 48 ساعة من الأمطار المتواصلة، بما في ذلك منطقة "السان سيمون"- التي تُعد من أفقر المناطق في بيروت.

كما تسببت العاصفة لولو في تخريب بعض القبور وانهيار حائط مدافن اليهود في السوديكو بمنطقة الأشرفية بالعاصمة بيروت، حسبما أفادت صحيفة "الجديد" اللبنانية.

Not even the dead can rest in Lebanon.

This video of a collapsing cemetery in Sodeco, Beirut is making the rounds right now. #لبنان_يغرق pic.twitter.com/KwErnP8pLI

— Lara Bitar (@LaraJBitar) December 25, 2019