الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

وكالات

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الرئيس العراقي لأعضاء البرلمان، إن المصلحة تستوجب تهدئة الأوضاع والاستجابة لإرادة الشعب العراقي هو مصدر شرعية السلطات جميعا.