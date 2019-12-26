الأمم المتحدة تدعو إلى العودة للحل السياسي في ليبيا

وكالات:

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، جميع أطراف الصراع في ليبيا للتركيز على التهدئة والعودة إلى الحل السياسي الذي من شأنه أن يحقق السلام للشعب الليبي.

وردا على سؤال بشأن التصريحات التركية بتقديم الدعم العسكري لحكومة فائز السراج في طرابلس، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال لقاءه بالصحفيين في مقر الأمم المتحدة، إن "الموقف الأممي واضح وهو دعم الحل السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام للشعب الليبي".

وأضاف: "ندعو كافة الأطراف، سواء كانوا المتصارعين على الأرض أو أولئك الذين لهم نفوذ على أولئك الذين يتقاتلون على الأرض، إلى التركيز على التهدئة".